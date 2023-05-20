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وزارة الدفاع الروسية تعلن رسميا تحرير أرتيوموفسك

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وزارة الدفاع الروسية تعلن رسميا تحرير أرتيوموفسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات "فاغنر" مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، بدعم جوي ومدفعي من الجيش الروسي.

وأعلن مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قبل ساعات أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

وأضاف أن "فاغنر" ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو

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المصدر: نوفوستي

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