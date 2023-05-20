"فاغنر" تنشر فيديوهات عن رفع العلم الروسي فوق مدينة أرتيوموفسك بعد تحريرها

رفع مقاتلو قوات "فاغنر" اليوم السبت العلم الروسي وسط مدينة أرتيموفسك، معلنين بذلك تحرير المدينة بالكامل، وتطهيرها من فلول نازيي قوات كييف، ومرتزقتها الغربيين من عسكريين ومدنيين.

ونشرت "فاغنر" فيديو لمقاتليها يثبتون الأعلام الروسية فوق أسطح المباني المدمرة في المدينة.

كما أظهر الفيديو بانوراما لمدينة أرتيوموفسك، وخريطة للمدينة عليها 6 علامات محددة بعلم "فاغنر".

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

وأضاف أن "فاغنر" ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو.

المصدر: نوفوستي