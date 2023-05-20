دونيتسك: تحرير أرتيوموفسك اليوم حمل رمزيّة خاصة

أكد رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) اليوم، حمل رمزية خاصة بعد عام من استسلام مسلحي كتيبة "آزوف" النازية في ماريوبول المحررة.

وكتب بوشيلين عبر "تلغرام": "للمرة الثانية يشكل تاريخ الـ 20 من مايو يوما مميزا ذا رمزية خاصة للقوات الروسية، ففي المرة الأولى قبل عام استسلم آخر مقاتلي كتيبة آزوف في ماريوبول أمام قواتنا، واليوم حررنا مدينة أرتيوموفسك (باخموت) التي يطلق عليها الأوكرانيون لقب "القلعة المنيعة" بشكل كامل".

وأشار بوشيلين إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" بذلوا جهدا هائلا لتحرير المدينة، مشددا أن تحريرها كلف مقاتلي المجموعة ثمنا باهظا جدا.

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم 20 مايو، تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتوموفسك"، وذلك "بعد 224 يوما من القتال".

المصدر: نوفوستي