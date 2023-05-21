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هيلاري كلينتون تتحدث عما سيمثل "نهاية" لأوكرانيا والديمقراطية في الولايات المتحدة

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هيلاري كلينتون تتحدث عما سيمثل
Globallookpress
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اعتبرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة في الانتخابات الرئاسية عام 2016، أن فوز دونالد ترامب في انتخابات 2024 سيكون نهاية لأوكرانيا والديمقراطية في بلادها.

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وقالت كلينتون، التي خسرت أمام ترامب عام 2016، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" أمس السبت: "إذا فاز ترامب عام 2024 - ولا أعتقد أن هذا سيحدث - فسيكون ذلك نهاية للديمقراطية في الولايات المتحدة. ستكون نهاية لأوكرانيا. وسيخرجنا من الناتو".

وذكرت الصحيفة أن الموضوعات التي تناولتها المقابلة،  شملت النزاع في أوكرانيا، والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك احتمالات إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.

وحسب الصحفية، فقد قالت كلينتون إن عمر بايدن هو "مسألة" يحق للناخبين "النظر فيها" لدى اتخاذ قرارهم الانتخابي.

المصدر: "نوفوستي"

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