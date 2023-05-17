هل ترامب مستعد لبيع أوكرانيا؟

يرى الكاتب دانييل دي بيتريس في مقال له في CNN أن ترامب كان محقا في دعوته لإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم اتهامات مناهضيه بأنه "دمية في يد بوتين".

عندما سئل ترامب في الأسبوع الماضي حول ما إذا كان يريد أن تهزم أوكرانيا روسيا، ردّ ترامب: لا أفكر في الفوز والخسارة. أفكر بتسوية توقف قتل كل هؤلاء الناس. وتابع ترامب: لقد انتهت معظم الحروب عبر التاريخ بتسويات دبلوماسية بدلا من الاستسلام التام.

ولابد من الأخذ بعين الاعتبار ما أقره مسؤولو المخابرات الأمريكية خلف الأبواب المغلقة، وبما يتسق مع فكرة ترامب، بأن أوكرانيا ليس لديها القوة القتالية الكافية للفوز بالحرب. وفي نفس السياق، علّق رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي: من المحتمل أن تنتهي الحرب في مكان ما، بطريقة ما على طاولة المفاوضات. كما ضغط كبار المسؤولين في إدارة بايدن في نومبر الماضي على المسؤولين الأوكرانيين لإبقاء الدبلوماسية على الطاولة.

وترامب محق في نقطة أخرى وهي التفاوت الشاسع بين ما تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا وبين ما يقدمه الحلفاء. وصرّح في هذا الإطار بصراحته المعهودة: أريد أن تخصص أوروبا المزيد من الأموال. إنهم (الأوروبيون) يضحكون علينا. كما خرجت من فم ترامب بعض العبارات التي أغاظت خصومه مثل "بوتين رجل ذكي" وتعهد أنه في حال وصوله للبيت الأبيض فسوف ينهي هذه الحرب في 24 ساعة.

ويرى الكاتب أنه رغم اتهام ترامب بالشطط لكنه يبدو منطقيا إلى حد ما. وعلى منتقديه وخصومه أن يتذكروا أنه من المرجح أن يكون لآرائه صدى لدى المزيد من الناخبين مع استمرار الصراع الروسي-الأوكراني إلى أجل غير مسمى بعد.

المصدر: CNN

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