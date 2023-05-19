آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /18.05.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- صحيفة أمريكية: على واشنطن أن تقاوم إصرار كييف على الانضمام للناتو
- ستولتنبرغ يرحب بتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة
- الأمم المتحدة تعلق على تصريحات كييف المعادية لروسيا
- سيناتور أمريكي يطالب بلينكن بتوضيح أهداف واشنطن من دعم كييف
- موقع: القصف الروسي الأخير دمّر أفضل الأسلحة الغربية التي حشدتها كييف
- الكشف عن تضخيم البنتاغون أسعار الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا
- وكالة: الناتو سيصادق على خطط سرية لحالة المواجهة مع روسيا