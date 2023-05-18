سيناتور أمريكي يطالب بلينكن بتوضيح أهداف واشنطن من دعم كييف

تلقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رسالة من عضو الكونغرس، وارن ديفيدسون، طالبه فيها بتوضيح أهداف واشنطن في أوكرانيا، قبل تخصيص الكونغرس مساعدة مالية جديدة لكييف.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي كولر"، جاء في رسالة ديفيدسون، الذي يمثل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "لقد قدم المسؤولون الأمريكيون ووزارة الخارجية العديد من النظريات المختلفة فيما يتعلق بمشاركتنا في الأحداث في أوكرانيا. وتشير إحدى وجهات النظر إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل سلمي للنزاع الحالي في أوكرانيا وتمنعه من الانتشار إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وجهة نظر أخرى تقول إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحييد الوجود العسكري لروسيا بالكامل في أوكرانيا، والكثيرون يقصدون بذلك، شبه جزيرة القرم أيضا".

وذكر عضو الكونغرس أنه "يحتاج إلى توضيح" ما إذا كانت تصريحات المسؤولين الأمريكيين تتوافق مع الأهداف الحقيقية لدعم واشنطن المستمر لأوكرانيا، أو ما إذا كانت هناك "مهام أخرى".

وأكد ديفيدسون أن "الشعب الأمريكي والكونغرس أصبحوا متشككين بشكل متزايد بشأن تورط الولايات المتحدة في الأحداث في أوكرانيا، بسبب حقيقة أن إدارة بايدن لا تقدم إجابات واضحة على الأسئلة المتعلقة بتحديد ماهية الأهداف". وبرأيه، بدون هدف محدد بوضوح من البيت الأبيض، لا يمكن للكونغرس "اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة أو مطالبة السلطة التنفيذية بالإبلاغ عن إنجاز هذه المهمة".

ووفق ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو"، لم يتبق سوى حوالي 6 مليارات دولار من حزمة المساعدات البالغة 48 مليار دولار لأوكرانيا، التي وافق عليها الكونغرس سابقا. وهذا يعني أنه بحلول منتصف الصيف، قد تنفد الأموال التي خصصتها واشنطن لدعم كييف.

المصدر: وكالات