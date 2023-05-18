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الكشف عن تضخيم البنتاغون أسعار الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

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الكشف عن تضخيم البنتاغون أسعار الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا
AP Charles Dharapak
البنتاغون
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كشفت مصادر أمريكية عن مبالغة وزارة الدفاع في أسعار الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، بواقع ثلاثة مليارات دولار عن القيمة الحقيقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، قوله: "وجدنا تناقضات في كيفية تقييمنا للمعدات التي أرسلناها إلى أوكرانيا".

وبحسب المصادر، فإن الخطأ وقع عند وضع البنتاغون قيمة أعلى للأسلحة التي تم سحبها من المخزون الأمريكي، ثم إرسالها إلى أوكرانيا، إذ قام البنتاغون بزيادة قيمة المعدات بنحو 3 مليارات دولار.

ووفق المصادر نفسهت، سيتم تقديم إخطار للكونغرس بالتعديل المحاسبي يوم الخميس، وقد ينتج عن هذا الأمر إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.

المصدر: رويترز

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