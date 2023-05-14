مستشار سابق للبنتاغون يكشف عن الخسارة الهائلة في المركبات المدرعة المقدمة لكييف

قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الغرب غير قادر على تعويض نقص المركبات المدرعة التي قدمها للقوات الأوكرانية والتي خسرتها خلال الاشتباكات الدائرة.

وقال المستشار السابق "لقد خسر الجيش الأوكراني ما يقرب من 10000 عربة مدرعة منذ بداية الصراع. إنه أمر لا يصدق ، 10000!.. ويمكن الافتراض أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكن تعويضها".

كما شدد على أن الخسائر الفادحة في المعدات من قبل الجيش الأوكراني تتحدث عن "الفعالية القصوى" للجيش الروسي في تدمير المركبات المدرعة.

وأشار ماكغريغور إلى أن إرسال أسلحة إلى كييف يمكن أن "يجلب الأموال إلى جيوب المجمع الصناعي العسكري الأمريكي"، لكنه لن يغير مسار الصراع بأي شكل من الأشكال.

المصدر: نوفوستي