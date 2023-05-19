البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: المنظمة تدافع عن تصريحات كييف التحريضية

أدانت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة رد ممثلي المنظمة على تصريحات الكراهية والتحريض ضد الروس، مشيرة إلى أنهم يحاولون حماية نظام كييف بهذا الأسلوب.

وكتبت البعثة الروسية على قناتها في "تلغرام": "علقت الدائرة الصحفية للأمين العام للأمم المتحدة على مجموعة أخرى من تصريحات ميخائيل بودولياك المعادية لروسيا والتهديدات بالانتقام القانوني والجسدي ضد المواطنين الروس، بدعوة جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطاب غير البناء".

وأوضحت رسالة البعثة: "في الواقع، الخطاب غير البناء هو أمر غير مقبول على الإطلاق، هو محاولات للأمم المتحدة لحماية التصريحات الإجرامية والبغيضة لممثلي السلطات الأوكرانية والاكتفاء بالعبارات المعتادة".

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إن أوكرانيا تكره روسيا، ووعد باضطهاد الروس دائما وفي كل مكان، سواء بالأساليب "القانونية أو الجسدية".

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تعليقه على تصريحات بودولياك، إن الأمم المتحدة في جميع الأحوال "تدعو جميع الأطراف إلى تجنب التصريحات التي لا تساعد".

وفي اليوم السابق، وزعت روسيا رسالة في مجلس الأمن الدولي، كوثيقة رسمية بشأن تصريحات الكراهية لرئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشأن خطط "مواصلة قتل الروس في أي مكان"، مشيرة إلى معاداة روسيا والتحريض على العنف على أسس عرقية.

وردا على تصريحات بودانوف، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى الامتناع عن التصريحات التي "تشعل الموقف بدلا من تهدئته".

المصدر: نوفوستي