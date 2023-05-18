 
مباشر

فرنسا: روسيا لا يجب أن تنتصر في أوكرانيا

أخبار العالم

فرنسا: روسيا لا يجب أن تنتصر في أوكرانيا
Legion-Media Lev Radin
مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc4d

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إن روسيا "لا يجب أن تنتصر في أوكرانيا".

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "ما الذي تنتظره روسيا؟ وقف توريدات الأسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الانتصار في هذه الحرب وفرض إرادتها؟ وماذا لاحقا؟".

إقرأ المزيد
الصين: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية
الصين: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية

وتابع: "وفي وقت لاحق قد نشهد شيئا آخر، وعدوانا جديدا".

وأضاف أن "روسيا لا تستطيع ولا يجب أن تنتصر في هذا النزاع. وهذا العدوان يجب أن يفشل لأنه ليس بإمكاننا أن نقبل بتطبيع استخدام القوة بصورة غير شرعية".

واستطرد قائلا: "لا يمكننا أن نعيش في عالم، تتوقف فيه سيادة وأمن الجميع على ميزان القوة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من تغيب ومن حضر؟.. القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (صور + فيديوهات)