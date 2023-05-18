زيلينسكي يعقد اجتماعا "للمكتب العسكري"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه عقد يوم الخميس اجتماعا "للمكتب العسكري" لبحث سير المعارك، وسبل الحصول على أنظمة دفاع جوي وأسلحة بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة، نشرها في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "عقدت اجتماعا للمكتب العسكري. هذه صيغة خاصة للعمل ضمن إطار ضيق مع المسؤولين عن الدفاع عن الدولة".

وأوضح أنه حضر الاجتماع كل من قادة المحاور الرئيسية للقوات في الجبهة، والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان وقائد الاستخبارات وغيرهم.

إقرأ المزيد

وقال زيلينسكي إن "ألوية الدفاع نفذت المهام الاستراتيجية الرئيسية"، مضيفا أن "أولويات العمل لهذا الأسبوع وفي الوقت القريب هي الحصول على الدعم الدولي على شكل أنظمة إضافية للدفاع الجوي والصواريخ والطائرات والأسلحة البعيدة المدى".

وأضاف أنه أجرى مناقشة كذلك مع مسؤولي العلاقات الخارجية في مكتب الرئاسة، وأن "المهمة تتمثل في الحفاظ على وتائر الدعم الدولي والاتصالات، التي تم تحقيقها في النصف الأول من شهر مايو".

المصدر: نوفوستي