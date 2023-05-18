الأمم المتحدة تعلق على تصريحات كييف المعادية لروسيا

دعت الأمم المتحدة لتجنب الخطاب الذي "لا يساعد" في تسوية النزاع في أوكرانيا، على خلفية تصريحات معادية لروسيا صدرت عن مكتب الرئاسة الأوكراني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين يوم الخميس: "في جميع الحالات المتعلقة بالنزاعات تصدر تصريحات عن مختلف الأطراف. ونحن لا نرد عليها".

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وأضاف: "بشكل أو بآخر، نحن ندعو كافة الأطراف وفي كافة الحالات إلى تجنب الخطاب الذي لا يساعد".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، بأن الأوكرانيين يكرهون روسيا، وأن كييف "ستلاحقها في كل مكان قانونيا أو جسديا".

المصدر: نوفوستي