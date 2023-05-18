مكتب زيلينسكي يعترف بكراهية مفضوحة لروسيا

صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك بأن المواطنين في أوكرانيا يكرهون روسيا، ووعد بملاحقتها دائما وفي كل مكان، والانتقام منها "قانونيا أو جسديا".

جاء ذلك في تغريدة لبودولياك على موقع تويتر، تعليقا على رسالة البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، حيث كتب: "أوكرانيا تكرهكم. نعم، سوف نلاحقكم دائما وأينما كنتم. نعم، لا حديث معكم.. وسوف تقتص أوكرانيا من كل واحد منكم، بصرف النظر عن الكيفية، قانونيا أو جسديا".

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وكانت روسيا قد وزعت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي كوثيقة رسمية بشأن تصريحات الكراهية البغيضة التي صرح بها رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، والتي حرض فيها صراحة على "مواصلة قتل الروس في أي مكان"، وأشارت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى مظاهر "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) والتحريض على العنف لأسباب عرقية، فيما ذكر بودانوف أيضا أن كييف متورطة في هجمات إرهابية ضد مشاهير الروس. وبحسب قوله: "ضاق الكثيرون بالفعل ذرعا من ذلك"، ومن بين الضحايا "شخصيات إعلامية وعامة تعد رموزا للمجتمع".

وردا على تصريحات بودانوف، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى الامتناع عن التصريحات التي من شأنها أن "تشعل" الموقف، بدلا من "تهدئته". في الوقت نفسه، أشار إلى أنه ما زال "لا يصدق آذانه" مما سمع من بودانوف.

المصدر: نوفوستي