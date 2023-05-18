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مجموعة السبع تحضّر لعقوبات جديدة ضد روسيا

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مجموعة السبع تحضّر لعقوبات جديدة ضد روسيا
Legion-Media
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أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن مجموعة السبع ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا في قمة المجموعة في هيروشيما باليابان اليوم الجمعة.  

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "غدا سيتم اتخاذ تدابير جديدة لعزل روسيا اقتصاديا، وإضعاف قدرتها على الحرب، وسنتبنى التزامات إضافية سنعلن عنها في بيان مجموعة السبع في البند الخاص بأوكرانيا".

وأضاف: هناك إجماع لدى دول المجموعة على ضرورة الإبقاء على آلية سقف أسعار المواد الخام الروسية، التي اعتمدها الغرب في السابق.

المصدر: تاس

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