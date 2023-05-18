مجموعة السبع تحضّر لعقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن مجموعة السبع ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا في قمة المجموعة في هيروشيما باليابان اليوم الجمعة.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "غدا سيتم اتخاذ تدابير جديدة لعزل روسيا اقتصاديا، وإضعاف قدرتها على الحرب، وسنتبنى التزامات إضافية سنعلن عنها في بيان مجموعة السبع في البند الخاص بأوكرانيا".

وأضاف: هناك إجماع لدى دول المجموعة على ضرورة الإبقاء على آلية سقف أسعار المواد الخام الروسية، التي اعتمدها الغرب في السابق.

المصدر: تاس