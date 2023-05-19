دونيتسك: قوات كييف تحاول اختراق الدفاعات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت)

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت)، لعرقلة تقدم القوات الروسية في المدينة.

وأكد بوشيلين أنه يجري اتخاذ "إجراءات شاملة" لمنع قوات كييف من تنفيذ مثل هذا المخطط.

وقال: "يحاول العدو الآن خلق ظروف صعبة لأرتيوموفسك والقوات الروسية هناك ولذلك نقوم بالطبع باتخاذ إجراءات شاملة للتصدي لهذه المحاولات".

وذكر بوشيلين مؤخرا أن الوضع في المدينة ما زال متوترا، إلا أن مقاتلي قوات "فاغنر" يواصلون تقدمهم وأن "هناك عددا أقل بكثير من المباني العالية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا غربي دونيتسك، وتعتبر مركزا مهما لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي تدور فيها معارك ضارية، حيث لم يتبق سوى بضعة أبنة شاهقة تخضع لقوات كييف في المدينة.

المصدر: نوفوستي