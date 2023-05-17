"فاغنر" تكمل عملية تطهير الأحياء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

أكمل مقاتلو قوات "فاغنر" العسكرية، قيامهم بعملية تطهير الأحياء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في المدينة.

وتمكن مراسل الوكالة، من الاقتراب من الضواحي الجنوبية للمنطقة المحصنة المسماة "غنيزدو"، مشيرا إلى أن "المباني الشاهقة تقترب بالفعل من نهايتها في هذا الجانب، ثم يتبقى القطاع الخاص.. حيث قام الجيش الأوكراني بعملية مقاومة شرسة. وتعمل المدفعية ذات الكوادر المختلفة بنشاط، ويمكن أن تؤدي نيرانها في غضون ساعات إلى تدمير كامل المباني متعددة الطوابق".

وبعد تطهير منطقة "غنيزدو" المحصنة، ظلت منطقة "نوفي" الصغيرة والقطاع الخاص، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ويتوقع مقاتلو فرق الهجوم الذين قابلتهم وكالة "نوفوستي" أن أرتيوموفسك ستتم السيطرة عليها بالكامل هذا الأسبوع.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: نوفوستي