سلطات دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف قوات كييف

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال اليوم الأخير، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، إلى أن القوات الأوكرانية قصفت محاور دونيتسك وغورلوفكا وفولنوفاخا وستاروبيشيفو بـ191 قذيفة خلال يوم الخميس، حيث قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح في مدينة غورلوفكا.

إقرأ المزيد

كما تضرر جراء القصف 18 مبنى سكنيا في دونيتسك وغورلوفكا وستاروميخايلوفكا وبلدة بيستشانويه، إضافة إلى موقعين للبنية التحتية المدنية.

المصدر: RT