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سلطات دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف قوات كييف

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سلطات دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف قوات كييف
Sputnik SERGEI BATURIN
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال اليوم الأخير، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، إلى أن القوات الأوكرانية قصفت محاور دونيتسك وغورلوفكا وفولنوفاخا وستاروبيشيفو بـ191 قذيفة خلال يوم الخميس، حيث قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح في مدينة غورلوفكا.

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كما تضرر جراء القصف 18 مبنى سكنيا في دونيتسك وغورلوفكا وستاروميخايلوفكا وبلدة بيستشانويه، إضافة إلى موقعين للبنية التحتية المدنية.

المصدر: RT

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