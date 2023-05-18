انفجارات في مقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا
Globallookpress Aleksandr Gusev
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وتشيرنيغوف، ومدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك ليلة الجمعة، وسماع دوي صفارات الإنذار محذرة من ضربات روسية.
وحسب بيانات المواقع الرسمية للإنذار، تم تشغيل صفارات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية في أنحاء البلاد.
وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن ضربات جوية روسية بطائرات مسيرة، فيما جرت العادة أن تعقب المسيّرات ضربات صاروخية روسية.
المصدر: وكالات