موقع: القصف الروسي الأخير دمّر أفضل الأسلحة الغربية التي حشدتها كييف

أشار موقع The War Zone إلى أن الضربة الصاروخية التي دمرت مخزنا كبيرا للأسلحة الغربية النوعية بمدينة خميلنيتسكي الأوكرلنية مؤخرا، أحبط هجوم كييف المضاد الذي طالما استعدت له.

وكتب الموقع: وقع في خميلنيتسكي انفجار عنيف استهدف قاعدة للجيش الأوكراني جمّعت فيها قوات كييف كميات كبيرة من الأسلحة الغربية النوعية، وخططت لاستخدامها في هجومها المضاد.

وأضاف: "ربما تم تخزين أسلحة جديدة هناك بحيث تظهر أحدث صور الأقمار الصناعية أن مستودعا للذخيرة والمتفجرات غرب مدينة خميلنيتسكي قد تم محوه من وجه الأرض".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات للذخيرة بالقرب من مدينتي نيكولاييف وخميلنيتسكي.

وأشارت وسائل الإعلام في وقت سابق إلى أن انفجارات عديدة وقعت بعد استهداف القوات الروسية مصنع "كاتيون" الذي يحتوي على مستودع للذخيرة في مدينة خميلنيتسكي.

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المصدر: نوفوستي