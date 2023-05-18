بريطانيا تحظر استيراد الألماس والنيكل والنحاس والألمنيوم الروسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حظر لندن استيراد النحاس والألمنيوم والنيكل والألماس من روسيا.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء: "سنحظر قانونا استيراد الألماس الروسي في وقت لاحق من هذا العام، ونوقف تماما استيراد النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا، بناء على الحظر الحالي على الحديد والصلب الروسي".

كما ينص البيان على أن بريطانيا ستفرض قيودا على 86 فردا وشركة روسية في المجمع الصناعي العسكري والمناطق التي توفر أرباحا من الصادرات لميزانية روسيا.

وأضاف: "إلى جانب هذه الإجراءات التجارية، تعد الحكومة طلبات شخصية جديدة تستهدف 86 شخصا وشركة في المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالدخل الرئيسي في مجالات مثل الطاقة والمعادن والشحن" ولم يتم توفير قائمة الأفراد والشركات التي ستخضع للعقوبات.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 300 مواطن روسي إضافيين، و70 شركة أجنبية جديدة تتعامل مع روسيا.

وأشار مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إلى أن الإجراءات التقييدية الجديدة التي اتخذتها واشنطن بالتزامن مع قمة مجموعة السبع، لن تؤثر على روسيا فحسب، بل ستؤثر أيضا على دول ثالثة.

المصدر: RT + تاس