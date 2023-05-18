الفاتيكان يطالب القادة الأوروبيين بمنع استمرار الحرب في أوكرانيا

ناشد أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، القادة الأوروبيين العمل للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا، مؤكدا أن الكرسي الرسولي سيستمر في لعب دوره في هذا الاتجاه.

وفي مداخلته خلال مشاركته في أعمال القمة الرابعة لمجلس أوروبا، التي التأمت في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك في اليومين الماضيين، شدّد الكاردينال بارولين على "ضرورة ألا تقبل الجماعة الدولية باستمرار الحرب في أوكرانيا".

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وبذلك دعا إلى "التنبه دوماً للشعب الأوكراني الذي يتألم ويموت"، بحسب ما نقل عنه إعلام الفاتيكان.

ورأى بارولين أن الحرب في أوكرانيا "أظهرت وللأسف أن البحث الشغوف عن سياسة جماعية وتمتين العلاقات المتعددة الأطراف أصبحا بمثابة حنين إلى الماضي البعيد"، وأضاف" "يبدو أنّنا نشهد اليوم غروب شمس حلم السلام".

إلى ذلك، دعا بارولين إلى "التوقف عند الروح الذي حرّك مؤسسي مجلس أوروبا"، مذكراً الحاضرين بسؤال البابا فرنسيس للسلطات المدنية والسياسية في بودابست خلال زيارته إلى المجر، عندما قال: "إذ نفكر بأوكرانيا التي دمرتها الحرب، نتساءل أين هي جهود السلام الخلاقة؟".

المصدر: آكي الإيطالية