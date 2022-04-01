العملية العسكرية في أوكرانيا في يومها الـ37 .. لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sq6t
يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق متضررة واستمرار تمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.
ميدانيا..
دوليا..
موسكو: أفعال الاتحاد الأوروبي العدائية لن تبقى دون رد
اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية بحجة انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية
البرلمان الصربي يدعو إلى تثبيت الحياد العسكري في دستور البلاد وعدم دعم العقوبات الغربية ضد موسكو
الولايات المتحدة تحاول "إقناع" الصين والهند بالإفراج عن النفط من مخزوناتهما