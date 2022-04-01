رئيس بلدية هامبورغ يتوقع انتشار "الفقر" في ألمانيا في حال حظر موارد الطاقة الروسية

قال عمدة هامبورغ، بيتر تشينشر، إن احتمال فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الألماني.

وقال تشينشر في قناة ZDF التلفزيونية : "يجب أن لا نساهم في نشر الفقر والعوز في ألمانيا (في حال تم حظر استيراد الطاقة) إذا لم نكن متأكدين من أن هذا سيكون له تأثير حقيقي على روسيا". في رأيه ، يجب على الحكومة الألمانية تقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا، مع تجنب وقوع كارثة اقتصادية.

إلى ذلك قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، أمس الخميس، إن سلطات البلاد تعمل على تقليل الاعتماد على روسيا في إمدادات الطاقة.

المصدر: تاس