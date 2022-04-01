أول دولة أوروبية ترجح احتمال شراء الغاز الروسي بالروبل

لم يستبعد رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، أن تضطر بلاده إلى شراء الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل بعد أن أصدر الرئيس الروسي مرسوما بهذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة SME السلوفاكية.

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وقال هيغر: "إذا قمنا بتحويل هذا (الطلب الروسي بأن يدفع المستهلكون الأوروبيون ثمن الغاز بالروبل) إلى الشروط السلوفاكية فسيتعين على صناعة الغاز السلوفاكية أولاً شراء الروبل باليورو، ثم شراء الغاز بالروبل من "غازبروم". هذه الخطوة ستزيد من اعتماد سلوفاكيا على روسيا، والأمر لن يقتصر على الطاقة فحسب، بل سيكون أيضًا ماليا".

وأشار إلى أن "شكوك السلطات السلوفاكية بشأن موثوقية إمدادات الغاز الروسي زادت بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا"، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي: "لذلك نبحث مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن حلول بديلة لحماية أسرنا وصناعتنا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022 (اليوم الجمعة).

المصدر: أر بي كا