قمة أوروبية صينية افتراضية تعقد اليوم لبحث الأزمة في أوكرانيا

يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قمة افتراضية مع الصين.

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وقال الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، كليمان بون: "سيركز الاجتماع على الدور الذي نحث الصين على ممارسته، أي أن تكون إلى جانب مبادئ القانون الدولي دون غموض، وأن تمارس كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن الصين ستلتزم بموقفها حيال الأزمة الأوكرانية في القمة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي، وستعرب أيضا عن قلقها بشأن توسع الناتو في أوروبا.

وسيمثل الاتحاد الأوروبي في القمة رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تشارلز ميشيل، وأورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وسيمثل الصين الرئيس، شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ.

المصدر: أ ف ب