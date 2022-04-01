السفارة الهولندية في روسيا تعلق بعض نشاطاتها بسبب النزاع في أوكرانيا

أفادت البعثة الدبلوماسية الهولنددية في روسيا بأن سفارتها في موسكو وقنصليتها في سان بطرسبورغ أوقفتا جزء من عملهما بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة، اليوم الجمعة: "إن الحرب التي تجريها روسيا في أوكرانيا، تعني أيضا أن السفارة الهولندية لدى موسكو والقنصلية العامة في سان بطرسبورغ مضطرتان لوقف جزء من عملهما قبل انتهاء الحرب. لا يمكن أن يدور الحديث في الوقت الراهن عن العلاقات الطبيعية مع النظام الروسي".

وأشارت البعثة إلى أن هولندا تواصل في الوقت ذاته البحث عن إمكانيات لمواصلة الحوار مع الشعب الروسي.

المصدر: نوفوستي