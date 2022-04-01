بيسكوف: موسكو ترى في الغرب مسارا لعصابات تسطو على الممتلكات

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تعتبر ما يحدث في الغرب من تأميم الشركات الروسية امتدادا لمسار عصابات تسطو على الممتلكات القانونية للغير.

وعلق بيسكوف على الأمر بوصفه "غير مبشر"، حيث يعتبر الكرملين أن مجرد دراسة ألمانيا لموضوع تأميم الشركات التابعة لـ "غاز بروم" و"روس نفط" الروسيتين هو أمر غير مقبول.

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وحول قضية التحول لتصدير الغاز بالروبل، صرح بيسكوف بأن الرئيس بوتين قد وصف بالخطوط العريضة آلية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل دون الدخول في تفاصيل. وأكد بيسكوف على أن إمدادات الغاز من روسيا لن تنقطع إذا لم يؤكد المشترون الدفع بالروبل قبل 1 أبريل.

وفيما يتعلق بالحريق الذي اندلع في مستودع النفط في "بيلغورود" الروسية، على الحدود الأوكرانية، بعد غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، فقد صرح دميتري بيسكوف بأنه قد تم إبلاغ الرئيس بالوضع، واتخذت جميع الإجراءات، وتبذل جميع الجهود لضمان عدم تأثير ذلك على إمدادات الوقود اللازمة.

وعلى صعيد آخر أكد المتحدث باسم الكرملين على أن وفدا من وزراء خارجية ست دول عربية سيزور موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس