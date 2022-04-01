نحو 550 ألف شخص لجأوا إلى روسيا من أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أفادت السلطات الروسية بأن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك قد وصل إلى نحو 550 ألفا.

وقال المصدر: "خلال الـ24 ساعة الماضية عبر 18.7 ألف شخص حدود روسيا من دونباس وأوكرانيا، وفي المجموع - أكثر من 548 ألف شخص، من بينهم أكثر من 110 آلاف طفل".

ووفقا له، من بين أولئك الذين وصلوا إلى روسيا، هناك أكثر من 161000 من مواطني روسيا، وحوالي 313000 من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأكثر من 74000 من مواطني أوكرانيا ودول أخرى.

وتم إيواء ما يقرب من 26 ألف شخص في مراكز الإقامة المؤقتة في 37 منطقة في روسيا.

المصدر: تاس