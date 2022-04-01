الصليب الأحمر: عملية إجلاء من ماريوبول اليوم لم تؤكد بعد

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستستطيع تطبيق خططها بشأن إجراء عملية لإجلاء مدنيين اليوم من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية.

وصرح المتحدث باسم اللجنة الدولية، إيوان واتسون، في جنيف بأن الصليب الأحمر لا يزال يأمل في تنفيذ هذه العملية اليوم الجمعة، مضيفا: "نتحرك نحو ماريوبول (..) لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر سيحدث اليوم".

وأوضح واتسون أن العملية التي تعتزم اللجنة إجراءها كانت ولا تزال معقدة، وتابع: "ثمة الكثير من المتغيرات، وكل التفاصيل لم تنجز بعد لضمان أن يحصل ذلك بطريقة آمنة".

وأكد أن فريق الصليب الأحمر المؤلف من ثلاث سيارات وتسعة موظفين يتوجه إلى ماريوبول من مدينة زابوروجيا الواقعة على بعد نحو 226 كلم عنها.

ولفت واتسون إلى أنه لم يسمح لموظفي الصليب الأحمر في الوقت الحالي بحمل مساعدات معهم إلى ماريوبول، مؤكدا أن حافلات الإغاثة جاهزة للتوجه نحو المدينة بمجرد إعطاء الضوء الأخضر.

وتابع: "إن السكان في حاجة ماسة إلى هذا العبور الآمن".

المصدر: "فرانس برس"