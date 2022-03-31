الصليب الأحمر ينوي الإشراف على إجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية غدا

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استعدادها للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية، يوم غد الجمعة.

وذكرت اللجنة الدولية على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس أن فريقها في أوكرانيا مستعد لتسهيل المرور الآمن للمدنيين من ماريوبول وإيصال المساعدات إلى المدينة يوم غد، داعية جميع الأطراف إلى الموافقة على الشروط اللازمة لتنفيذ العملية.

UPDATE: Our team in #Ukraine is on the road right now to be ready to:



👉 Facilitate the safe passage of civilians out of #Mariupol tomorrow.



👉 And bring aid.



All parties must agree to the exact terms.



This operation is critical.



Tens of thousands of lives depend on it. — ICRC (@ICRC) March 31, 2022

وشددت اللجنة على أن هذه العملية تحظى بأهمية قصوى وتتوقف عليها أرواح عشرات آلاف المدنيين المحاصرين في المدينة.

وحذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيوان واتسون، من أن "الوقت ينفذ" بالنسبة للمدنيين المحاصرين الممنوعين منذ عدة أسابيع من الوصول إلى أي مساعدات إنسانية في ماريوبول وغيرها من المناطق السكنية المتلاصقة مع خطوط القتال.

وتابع: "يتعين على العسكريين على الأرض تقديم ضمانات أمنية إلى المدنيين والمنظمات الإغاثية وإبرام اتفاقات عملية للسماح بإيصال مساعدات وإجلاء من يرغب في ذلك بطريقة آمنة".

وحتى الآن لم يتمكن طرفا النزاع، رغم الضغط الدولي، من تنسيق فتح ممر إنساني بغية إجلاء ألوف المدنيين العالقين في المدينة المطلة على بحر آزوف، وسط نقص حاد في المياه والأغذية والأدوية.

وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها تقدمت بمقترحات مفصلة بشأن تنظيم عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول، لكن دون أية نتيجة.

المصدر: RT + "فرانس برس"