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الولايات المتحدة تحاول "إقناع" الصين والهند بالإفراج عن النفط من مخزوناتهما

مال وأعمال

الولايات المتحدة تحاول
AP Patrick Semansky
مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديز
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحاول "إقناع" الصين والهند بالإفراج عن النفط من مخزوناتهما وبيع كميات منه في السوق.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديز، يوم الخميس: "نواصل التعامل مع الدول غير الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، والصين والدول الأخرى بشأن مخزوناتها، وسنعمل على ذلك لاحقا".

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وأضاف أن هناك مباحثات مع الهند أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستبدأ بتوريد مليون برميل من النفط يوميا من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية على خلفية التذبذبات في السوق النفطية.

ومن المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات خلال 6 أشهر من أجل استعادة الاستقرار في السوق النفطية وخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد على خلفية العقوبات الغربية ضد قطاع النفط الروسي التي فرضت ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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