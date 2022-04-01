وزارة الدفاع الروسية: الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي يقصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، الجمعة 1 أبريل، حيث ذكر البيان كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحي الشرقية لـ "ميتيلكينو"، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

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كذلك تم تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق "بوغوسلافسكي" و"كريستيش" و"ريزنيكوف" و"فيليكايا نوفوسيلكا" ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من "ليوبيموفكا" و8 مسيرات في مناطق "ليسيتشانسك" و"دونيتسك" و"تشيرنيغوف" و"كوروسون" و"نوفوميخايلوفسكي".

وضربت الطائرات العملياتية التكتيكية 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مواقع قيادة، و3 راجمات صواريخ متعددة، ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم1"، ورادار للتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية، و16 منطقة ارتكاز.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية