بيسكوف: من غير المستبعد إلغاء التحول للروبل إذا ما توفرت ظروف أخرى

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التحول إلى مدفوعات الغاز بالروبل ليس قرارا جامدا، ومن الممكن إلغائه إذا ما توفرت "ظروف أخرى".

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ولم يستبعد بيسكوف إمكانية إلغاء تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، "إذا ما توفرت ظروف أخرى، وفي تلك الحالة فلا شيء مستبعد. في الوقت الحالي، فإن الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية بالنسبة لنا"، على حد تعبيره.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد صرح من قبل بأن الرئيس بوتين قد وصف بالخطوط العريضة آلية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، دون الدخول في تفاصيل، في حديثه مع الزعماء الأوروبيين، بينما أكد بيسكوف على أن إمدادات الغاز من روسيا لن تنقطع إذا لم يؤكد المشترون الدفع بالروبل قبل 1 أبريل.

المصدر: تاس