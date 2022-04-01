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استطلاع: حوالي 80% من الروس يعربون عن ثقتهم في بوتين

أخبار روسيا

استطلاع: حوالي 80% من الروس يعربون عن ثقتهم في بوتين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أظهر استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين الروس (79%) يقيمون إيجابا أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك أعرب 77% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم به.

وكشف استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "رأي المجتمع"، أن جواب 79% من المشاركين عن سؤال عما إذا كان الرئيس يعمل بشكل جيد أو سيئ في منصبه، كان إيجابا، فيما، أجاب 9% أنه "سيئ إلى حد ما"، و12% وجدوا صعوبة في الإجابة.

وردا على سؤال "هل تثق أو لا تثق في بوتين" ، قال 77% من المستطلعين أنهم يثقون، و13% لا يثقون، ووجد 10% صعوبة في الإجابة.

المصدر: نوفوستي

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