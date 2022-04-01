رئيس شركة نفطية نمساوية: لا يمكننا التخلي عن الغاز الروسي إلا إذا أردنا مواجهة عواقب وخيمة

أكد ألفريد شتيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" النمساوية العملاقة، أن النمسا الآن لا تستطيع التخلي عن الغاز الروسي.

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وفي معرض تعليقه على دعوات للتخلي حاليا عن إمدادات الغاز من روسيا قال شتيرن: "التخلي مستحيل، إلا إذا كنا على استعداد للعيش مع عواقب وخيمة".

ولفت المسؤول النفطي النمساوي إلى أن "بعض البلدان يمكنها إذا أرادت الامتناع عن إمدادات الغاز من روسيا، لكن بالنسبة للنمسا فالأمر بعيد المنال في هذا العام. نحن في موقف صعب، لا يمكننا ببساطة الاستغناء عن الغاز الروسي".

وأوضح أن النمسا لا يمكنها الوصول إلى الغاز المسال لأنها لا تتمتع بمنفذ بحري، محذرا في هذا السياق من أن "أي تنويع يعني المزيد من الاستثمار في البنية التحتية الباهظة الثمن، للوصول إلى غاز أعلى تكلفة. للخروج من الغاز الروسي ثمن. يجب أن نكون واضحين بشأن ذلك".

الجدير بالذكر أن "أو إم في" هي شركة نفط نمساوية، وهي الأكبر في أوروبا الوسطى، ومقرها الرئيس في فيينا.

المصدر: نوفوستي