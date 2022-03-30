"وول ستريت جورنال": أوروبا تحاول "إفطام" نفسها عن الغاز الروسي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن دولا أوروبية تسعى للتواصل مع قطر لإيجاد بديل عن الغاز الروسي، فيما تسعى الدوحة لتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع الدول الغربية.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "تبرز هذه الدولة الخليجية الصغيرة كواحدة من أفضل آمال أوروبا لفطم نفسها عن الغاز الطبيعي الروسي، في خطوة من شأنها أن تقلب خريطة الطاقة في العالم رأسا على عقب، وعلامة أخرى على الكيفية التي تغير بها الحرب في أوكرانيا علاقات الطاقة في العالم".

وكشف مسؤولون قطريون وأوروبيون للصحيفة أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا تجري محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.

وزار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قطر هذا الشهر للإعلان عن شراكة في مجال الطاقة والالتزام ببناء أول محطة في بلاده لاستقبال الغاز المسال من قطر ومنتجي الغاز الآخرين.

المصدر: "وول ستريت جورنال"