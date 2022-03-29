اليابان تعلق على احتمال شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي بالروبل

قال هيروكازو ماتسونو أمين عام الحكومة اليابانية، إن حكومة بلاده تطلب من الشركات عدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الطبيعي المسال الروسي بالروبل في حال عرض ذلك عليها.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "حتى الآن، لم يصل أي إشعار بأن التسديد في العقود الحالية مع الشركات اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، سيتحول إلى الروبل".

وتابع المسؤول الياباني القول: "ولكن في حال تلقي مثل هذه الطلبات، ترغب الحكومة اليابانية الطلب من الشركات، بعدم الموافقة على مثل هذه الشروط".

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في وقت سابق، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة الروسية وللبنك المركزي ولشركة "غازبروم"، باتخاذ التدابير اللازمة بحلول 31 مارس لتغيير تسديد قيمة الغاز الروسي المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي طبقت عقوبات ضد روسيا، إلى الروبل.

المصدر: نوفوستي