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شهر على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

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شهر على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
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مع مضي شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط محاولات الغرب لإيجاد استراتيجية شاملة لـ"احتواء" روسيا.

ميدانيا

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