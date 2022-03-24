القوات الأوكرانية تفخخ مرافق مدنية بألغام مموهة

تقوم القوات المسلحة الأوكرانية لدى الانسحاب من مناطق سيطرتها، بتفخيخ الأراضي والمركبات والمباني وغيرها من منشآت البنية التحتية المدنية بمتفجرات مموهة.

وقال أحد الخبراء العسكريين الروس العاملين على تفكيك الألغام لقناة RT: "نحاول أن نبعد المتفجرات التي يتم العثور عليها، إلى أكبر مسافة ممكنة من المناطق السكنية حتى لا نتسبب في إزعاج السكان المحليين، وندمرها في الأماكن المخصصة لذلك".

وأضاف: "القائمون بزرع الألغام يتميزون باحترافية عالية، وطريقة زرع الألغام وتمويهها تشبه إلى درجة كبير ما شهدناه في سوريا".

وقال عسكري آخر: "يتصرفون حسبما يخطر ببالهم فيفخخون أغراضا مختلفة.. قد تكون علبة شوكولاتا أو أرجوحة للأطفال".

وفي وقت سابق، أكد إدوارد باسورين، المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أنه خلال تطهير بلدة فولنوفاكا، عثرت الوحدات الهندسية للجمهورية على قنبلة مموهة على شكل علبة حليب مكثف.

وأشار إلى أن القوميين زرعوا نحو 10000 لغم في الشوارع المركزية لمدينة ماريوبول، التي يواصلون منع المدنيين من مغادرتها.

المصدر: RT