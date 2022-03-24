الصين: الأمين العام لحلف الناتو ينشر التضليل

اعتبرت الصين أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "ينشر التضليل" وذلك ردا على تصريحاته بأن بكين "توفير الدعم لروسيا" خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، اليوم الخميس أن "اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في ذاته نشر للتضليل".

وشدد خلال ندوة صحفية دورية على أن "موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول، وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم".

وأضاف: "لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب، بدلا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اتهم الأربعاء الصين بـ"دعم روسيا سياسيا" من خلال "نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة"، وحذرها من "توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية".

وقال ستولتنبرغ إن "الصين وفرت لروسيا الدعم السياسي ومن ضمنه نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة، الحلفاء قلقون من احتمال قيام الصين بتوفير الدعم المادي للغزو الروسي".

وأتت تصريحات الأمين العام للحلف عشية، اجتماع قمة طارئ يعقده قادته الخميس بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ستولتنبرغ: "أتوقع أن يدعو القادة الصين لتحمل مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موسكو الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية وسلمية لهذه الحرب".

المصدر: أ ف ب