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بكين: هناك منتصر واحد فقط في الأزمة الأوكرانية

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بكين: هناك منتصر واحد فقط في الأزمة الأوكرانية
AP
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "هناك فائزا رئيسيا واحدا فقط في الأزمة الأوكرانية: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي".

ونشر تشاو، عبر حسابه على "تويتر" صورة لـ"المثلث الحديدي للمجمع الصناعي العسكري" يوضح فيها أن الكونغرس الأمريكي الذي يقف على قمة الهرم، يقدم تمويلا ضريبيا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي بدورها تقوم بتوقيع العقود الممولة من الضرائب مع مقاولين عسكريين كبار، الذين بدورهم يساهمون في حملات أعضاء الكونغرس الانتخابية.

وكتب المتحدث فوق الصورة: "هناك منتصر رئيسي واحد فقط في الأزمة الأوكرانية: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي".

المصدر: RT

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