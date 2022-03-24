الولايات المتحدة تريد تعليم الصينيين "فهم" السياسة الخارجية الأمريكية

تنوي الولايات المتحدة تخصيص ما يصل إلى 150 ألف دولار لتدريب السكان الصينيين على "فهم" السياسة الخارجية الأمريكية.

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وفي التفاصيل، أعلنت الإدارة الدبلوماسية العامة في البعثة الأمريكية لدى الصين عن مسابقة مفتوحة لتقديم مقترحات لتطبيقات في الإنترنت لتعزيز العلاقات بين الشعبين الصيني والأمريكي.

وذكر في حيثيات منحة بهذا الخصوص أن أحد أهداف المبادرة يتمثل في زيادة فهم المواطنين الصينيين لمبادئ السياسة الخارجية الأمريكية.

وتقول الوثيقة ذات الشأن: "الارتقاء من خلال التفاعل المباشر أو الافتراضي، بفهم الجمهور الصيني لسياسة الولايات المتحدة الخارجية وقيمها وثقافتها".

في ذات الوقت، يؤكد الخبراء الأمريكيون على أن الأولوية ستعطى للبرامج التي تهدف إلى "تحسين تبادل المعلومات وآفاق دعم الامتثال للقواعد العالمية المتعلقة بالتجارة وحماية الملكية الفكرية والأمن الإقليمي".

علاوة على ذلك، تتمثل المجالات ذات الأولوية في "زيادة التنوع والمساواة والشمولية وإمكانية الوصول للمعلومات"، فضلا عن "تعزيز فهم المجتمع الأمريكي وقيمه من خلال التعليم والثقافة والفنون"، فيما تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتخصيص ما يصل إلى 150 ألف دولار لتنفيذ هذا البرنامج.

وكانت السفارة الأمريكية في طوكيو، خططت في وقت سابق لتمويل تدريب الصحفيين اليابانيين "لتعزيز فهم أوضح" للتهديدات الأمنية البحرية التي يزعم أن روسيا والصين تشكلها.

المصدر: نوفوستي