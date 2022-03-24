لافروف: لا يمكن لروسيا الاعتماد على كييف للوفاء بالتزاماتها الإنسانية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه لا يرى أساسا للاعتماد على أي "ضمير حي" لدى كييف للوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي.

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جاء ذلك في خضم تصريحاته عقب محادثاته مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، حيث تابع لافروف: "نتوقع بالطبع أن يتم اتخاذ إجراءات لضمان تبادل المعلومات عبر قنوات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحيث يتم ذلك لصالح حل المشكلات الإنسانية وليس لتسيسها".

وأضاف الوزير: "نأمل بصدق أن تؤتي جهود الوساطة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثمارها".

المصدر: نوفوستي