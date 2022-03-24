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لافروف: لا يمكن لروسيا الاعتماد على كييف للوفاء بالتزاماتها الإنسانية

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لافروف: لا يمكن لروسيا الاعتماد على كييف للوفاء بالتزاماتها الإنسانية
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسية/ سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه لا يرى أساسا للاعتماد على أي "ضمير حي" لدى كييف للوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي.

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جاء ذلك في خضم تصريحاته عقب محادثاته مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، حيث تابع لافروف: "نتوقع بالطبع أن يتم اتخاذ إجراءات لضمان تبادل المعلومات عبر قنوات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحيث يتم ذلك لصالح حل المشكلات الإنسانية وليس لتسيسها".

وأضاف الوزير: "نأمل بصدق أن تؤتي جهود الوساطة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثمارها".

المصدر: نوفوستي

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