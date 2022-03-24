تسجيل انفجارات ببلدة روسية قرب الحدود الأوكرانية

رصدت عدة انفجارات ليلا في بلدة زورافليفكا، بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما لم تقع إصابات بين السكان، حسب منشور لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

وكتب حاكم المنطقة على حسابه في "تلغرام" يقول: "كانت الأجواء مضطربة ليلا في بلدة زورافليفكا. وبحسب تقرير لمقر العمليات، كان هناك العديد من الانفجارات. آمل أن تحدد سلطات التحقيق السبب بسرعة. لا يوجد جرحى أو مصابون بين السكان المدنيين، فيما ستتوفر المعلومات حول عدد المباني السكنية وغير السكنية المدمرة أو التالفة بعد وقت قليل".

في وقت سابق، ذكر أنه نتيجة "لإطلاق نار من أوكرانيا" انفجرت قذيفة في قرية زورافليفكا، هناك ضحايا. للسلامة، تم فرض حالة الطوارئ في زورافليفكا ونيهوتيفكا .

وأوضح فلاديمير بيرتسيف، رئيس إدارة مقاطعة بيلغورود، على صفحته في موقع "فكونتاكتي"، أن حالة الطوارئ حصلت في الساعة 15.00 بتوقيت موسكو، وقررت السلطات على إثرها إجلاء القرويين إلى بيلغورود.

المصدر: نوفوستي