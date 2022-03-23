مجلس الدوما يوافق مبدئيا على مشروع لمنح صفة "قدامى المحاربين" للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة

وافقت إحدى لجان مجلس الدوما الروسي، في جلستها صباح اليوم، الأربعاء 23 مارس، على القراءة الأولى لتعديل مشروع "قدامى المحاربين" ليتضمن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقد وافقت لجنة العمل والسياسات الاجتماعية وشؤون قدامى المحاربين بمجلس الدوما الروسي، في جلستها صباح اليوم، الأربعاء 23 مارس، على القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح بمنح المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم الدونباس بأوكرانيا وضع قدامى المحاربين المشاركين في العمليات العسكرية.

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ووجه رئيس اللجنة، ياروسلاف نيلوف، بالنظر في مشروع القانون لقراءتين لاحقتين كما هو معمول به.

وكانت مجموعة من أعضاء المجلس تابعين لحزب "روسيا الموحدة" قد تقدموا بمشروع القانون إلى مجلس الدوما يوم أمس الثلاثاء، 22 مارس، حيث قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كراسوف، وأحد واضعي مشروع القانون، إن النظر في مشروع القانون كقراءة أولى سوف يكون يوم الأربعاء.

وورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: "يقترح تحديد وضع قدامى المحاربين ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة الناجمة عن العمليات العسكرية لأفراد العسكريين، وكذلك موظفي مؤسسات إنفاذ القانون وغيرها من الأجهزة الأمنية، ممن يؤدون مهام ووظائف أثناء العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التدابير المقترحة تشمل كذلك مدفوعات نقدية شهرية وإسكان ومزايا مجتمعية وغيرها، كما يتم تقديم الدعم لأفراد عائلات المحاربين القدامى وذوي الاحتياجات الخاصة الناجمة عن العملية العسكرية. وتحدد المسوغات المالية والاقتصادية لمشروع القانون الجديد ضرورة توفير تمويل إضافي من الميزانية الفدرالية، والتي وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ستصل إلى حوالي 5 مليارات روبل لعام 2022 (حوالي 48 مليون دولار).

وقد دعمت الحكومة الروسية المبادرة، وفقا لمحضر اجتماع مجلس الوزراء المرفقة بالوثائق المقدمة لمشروع القانون. وسوف تضاف التعديلات الجديدة على قانون "قدامى المحاربين".

المصدر: "نوفوستي"