صرّح غيورغي مرادوف، نائب رئيس وزراء جمهورية القرم، بأن اعتراف السلطات الأوكرانية بالوضع الروسي لشبه جزيرة القرم يجب أن ينعكس في دستور أوكرانيا، وأن إعلانا منفردا لا يكفي.

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وقال مرادوف في تصريح لوسائل الإعلام: "الإعلان عن اعتراف أوكرانيا بالوضع الروسي لشبه جزيرة القرم فقط لا يكفي. من الضروري تعديل دستور أوكرانيا، أي المواد المتعلقة بالهيكل الإداري الإقليمي، وإزالة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي من قائمة أقاليم أوكرانيا".

وأشار نائب رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية إلى أنه حتى الوضع المحايد لأوكرانيا ليس ضمانا ضد عودة التطرف القومي ومحاولات الانتقام من القرم.

وكان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قد قال إن شبه جزيرة القرم ودونباس قصة صعبة للجميع، ويجب حل هذه المشكلة بعد أن تتلقى أوكرانيا ضمانات أمنية. ويريد زيلينسكي أيضا إجراء استفتاء بمشاركة عموم الأوكرانيين لاتخاذ قرار بشأن التسويات في المفاوضات مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية ووضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وشبه جزيرة القرم.

روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدف منها في أنه يتمثل في حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. ولهذا، جرى التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية "لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي