"البنتاغون": يمكن لروسيا أن تضع حدا للأزمة في أوكرانيا اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، أن بلاده ترى أنه بإمكان روسيا وضع حد للأحداث الجارية في أوكرانيا "اليوم".

وقال كيربي في بروكسل حيث قمة استثنائية لدول "الناتو": "بإمكان موسكو وضع حد اليوم للأزمة في أوكرانيا.. نصر على مفاوضات تجرى بين موسكو وكييف بحسن نية".

من جهته، ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قادة "الناتو" في اتصال مرئي بقمتهم "إعادة النظر في موقفهم وتقييمهم واهتمامهم بالأمن".

وأضاف: "بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم لنا، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار الحلف".

وتابع: "ننتظر من الناتو وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة وبينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، لتأمين أوروبا في وجه روسيا".

المصدر: RT + "نوفوستي"