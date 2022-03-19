البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة لن تنخرط في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا، وأكد أنه لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، موضحا أن ذلك "يعني أننا سندخل في مواجهة مع روسيا، فنحن نتحدث عن قوتين نوويتين. لا أحد يريد أن يرى هذا".

وفي الوقت نفسه أكد أوستن أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحذر وزير الدفاع الأمريكي الصين من إمكانية دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إن واشنطن أوضحت لبكين أن دعم العملية العسكرية هو "خيار سيء".

وأضاف: "لا أريد التكهن أو الخوض في الحديث عن فرضيات. آمل ألا تدعم الصين (العملية العسكرية الروسية)".





المصدر: وكالات