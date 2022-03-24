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حوالي 15 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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حوالي 15 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
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قالت مديرية حرس الحدود بمقاطعة روستوف، إن حوالي 15 ألف لاجئ من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، عبروا نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المديرية، في بيانها اليوم: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر حوالي 15 ألف مواطن من دونباس، الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف".

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يوم أمس 23 مارس، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن أكثر من مئة ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود إلى روسيا.

وأضافت أن اللاجئين يتوزعون على230 مركز إيواء في عموم المقاطعات والأقاليم الروسية.

المصدر: نوفوستي

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